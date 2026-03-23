Благотворительный показ спектакля для детей прошел в Павловском Посаде

Мероприятие организовали при поддержке депутата Московской областной Думы Линары Самединовой. В рамках проекта театральные коллективы Подмосковья с 2024 года путешествуют по городам региона. Всего уже 19 спектаклей посмотрели более пяти тысяч жителей Московской области.

«Театральные коллективы с 2024 года путешествуют по городам региона, знакомя нас с лучшими постановками родного края. Благодарю организаторов, артистов театра „Город“ и всех, кто сделал этот день особенным для наших детей. Ваш труд дарит не просто спектакль, а настоящую сказку, веру в добро и волшебство!» — сказал глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Одна из зрительниц поблагодарила артистов за представление. Она отметила, что дети остались довольны, их порадовал небольшой интерактив и сладкие подарки за правильные ответы.