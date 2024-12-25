Благотворительный новогодний спектакль прошел в Мытищах

В Центре культуры и досуга «Марфино» показали добрую предпраздничную постановку «Новый год или Рокабум». На благотворительном спектакле побывали дети из особых категорий семей.

Представление — это подарок от главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой. В постановке поучаствовали местные танцевальные и вокальные коллективы.

Спектакль рассказывает о путешествии по двум мирам, включает размышления о добре и зле. Также артисты организовали для гостей интерактивную программу.

«Нам очень понравилась постановка. Мы не ожидали, что увидим такой яркий и профессионально поставленный новогодний спектакль. Дети были в восторге не только от самого представления, но и от подарков, которые им вручили», — сказала многодетная мама Екатерина Соломонова.

Отметим, что проведение благотворительной елки стало традиционным в Мытищах. Ежегодно на нее приходят более шести тысяч детей, в том числе ребята из многодетных и малообеспеченных семей, дети участников СВО и малыши с ОВЗ.