Благотворительный матч в поддержку участников СВО провели в Подольске

Более четырех тысяч человек посетили хоккейный матч в поддержку участников специальной военной операции в ледовом дворце «Витязь». Сыграли спортсмены «Феникса» и «Подольска».

Во время мероприятия организовали сбор средств на реабилитацию участников специальной военной операции. Деньги передадут в благотворительный фонд «Своим», который занимается помощью с ранениями и контузиями.

«Эта игра стала не просто спортивным событием, а символом памяти, благодарности и преемственности поколений, данью героям прошлого и настоящего. Мы склоняем головы перед ветеранами, которые отстояли нашу землю ценой жизни и невероятной отваги. Поддерживаем солдат и офицеров, участвующих в специальной военной операции, которые продолжат эстафету мужества. Их стойкость и самоотверженность являются прямым продолжением великих подвигов. Мы едины и обязательно победим. Слава защитникам России!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.