Благотворительный матч в поддержку участников СВО провели в Подольске

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Более четырех тысяч человек посетили хоккейный матч в поддержку участников специальной военной операции в ледовом дворце «Витязь». Сыграли спортсмены «Феникса» и «Подольска».

В состав сборной от Подольска вошли чемпион России, двукратный обладатель кубка европейских чемпионов Игорь Миронов, чемпион Европы среди юниоров Максим Соловьев, лучшие выпускники школы «Витязь», а также начальник штаба 681-го специального моторизованного полка войск национальной гвардии майор Даниэль Фазылов.

Основное время завершили с равным счетом. Исход разрешили буллиты. Победный забил Артем Иванюженков.

Во время мероприятия организовали сбор средств на реабилитацию участников специальной военной операции. Деньги передадут в благотворительный фонд «Своим», который занимается помощью с ранениями и контузиями.

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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«Эта игра стала не просто спортивным событием, а символом памяти, благодарности и преемственности поколений, данью героям прошлого и настоящего. Мы склоняем головы перед ветеранами, которые отстояли нашу землю ценой жизни и невероятной отваги. Поддерживаем солдат и офицеров, участвующих в специальной военной операции, которые продолжат эстафету мужества. Их стойкость и самоотверженность являются прямым продолжением великих подвигов. Мы едины и обязательно победим. Слава защитникам России!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

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