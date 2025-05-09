Благотворительный матч в поддержку участников СВО провели в Подольске

Более четырех тысяч человек посетили хоккейный матч в поддержку участников специальной военной операции в ледовом дворце «Витязь». Сыграли спортсмены «Феникса» и «Подольска».
В состав сборной от Подольска вошли чемпион России, двукратный обладатель кубка европейских чемпионов Игорь Миронов, чемпион Европы среди юниоров Максим Соловьев, лучшие выпускники школы «Витязь», а также начальник штаба 681-го специального моторизованного полка войск национальной гвардии майор Даниэль Фазылов.
Основное время завершили с равным счетом. Исход разрешили буллиты. Победный забил Артем Иванюженков.
Во время мероприятия организовали сбор средств на реабилитацию участников специальной военной операции. Деньги передадут в благотворительный фонд «Своим», который занимается помощью с ранениями и контузиями.
«Эта игра стала не просто спортивным событием, а символом памяти, благодарности и преемственности поколений, данью героям прошлого и настоящего. Мы склоняем головы перед ветеранами, которые отстояли нашу землю ценой жизни и невероятной отваги. Поддерживаем солдат и офицеров, участвующих в специальной военной операции, которые продолжат эстафету мужества. Их стойкость и самоотверженность являются прямым продолжением великих подвигов. Мы едины и обязательно победим. Слава защитникам России!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
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