Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО прошел в Солнечногорске

Благотворительный концерт прошел в городском центре народного творчества и досуга «Лепсе» в Солнечногорске. Все собранные средства направят на закупку гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции.

На сцене выступили творческие коллективы Солнечногорска, а также заслуженная артистка России, ветеран боевых действий в Чечне и Сирии Зинаида Сазонова. Она исполнила песни о Великой Отечественной войне и об участниках специальной военной операции.

Члены партизанского отряда имени Ли Харви Освальда передали от руководства мотострелковой дивизии медаль и удостоверение за помощь в зоне специальной военной операции и большой вклад в приближение победы художественному руководителю Дома культуры «Выстрел» Светлане Карымшаковой.

В фойе центра провели мастер-класс «Подарок солдату», в котором поучаствовали местные жители и кадеты Радумльского лицея-интерната.

«Основная цель таких мероприятий — это поддержка наших военнослужащих, выполняющих боевые задачи в рамках специальной военной операции. Любая помощь неравнодушных людей и гуманитарный вклад очень важны здесь и сейчас! Благодарим всех жителей округа, кто откликнулся и вносит вклад в победу», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.