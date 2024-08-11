Благотворительный концерт с участием музыкантов «Арии» прошел в Чехове

У стен мужского монастыря «Вознесенская Давидова пустынь» в городском округе Чехов организовали благотворительный концерт с участием экс-музыкантов группы «Ария» Артура Беркута и Сергея Маврина. Послушать тяжелую музыку приехали и жители близлежащих городов.

Экс-участники «Арии» Артур Беркут и Сергей Маврин исполнили хиты группы на благотворительном концерте в Чехове.

«Замечательная публика, замечательные организаторы. Я считаю, что нужно сделать это традицией и приезжать сюда», — поделился Артур Беркут.

Посетили мероприятие и поклонники рок-музыки из соседних городов.

«Приехал я сюда, потому что я большой фанат „Арии“, от этого концерта я ожидаю какой-то заряд эмоций, драйва, которого мне хватит, ну, как минимум до следующего концерта!» — рассказал один из зрителей.

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