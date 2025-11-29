Благотворительный концерт ко Дню матери прошел в Лобне

Большой концерт посвятили Дню матери и международному дню инвалида. Праздник начался уже в фойе дворца культуры «Чайка», где организовали тематические фотозоны, мастер-классы и выставку рисунков.

В прошлом году в Лобне к этим датам приурочили конкурс красоты и талантов, в этом решили организовать выступления юных и профессиональных артистов. Некоммерческая организация «Добрология» при поддержке муниципалитета ведет большую работу с особенными детьми и их родителями.

«Я очень хочу поздравить вас с этим праздником, потому что вы те, кто подарили жизнь. Вы стали ангелами-хранителями ваших детей. Хочу пожелать вам в этот день здоровья, хочу пожелать вам сил, хочу пожелать мудрости и хочу пожелать никогда не даваться и двигаться только вперед», — сказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

С праздником своих мам поздравили и их особенные дети.

Отметим, что в Лобне уделяют большое внимание поддержке этой категории семей. В округе действуют специальные секции. Также накануне Лобненская коррекционная школа переехала в удобное отремонтированное здание.