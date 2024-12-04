Благотворительный концерт ко Дню инвалида прошел в Мытищах

Посвященный Международному дню инвалидов благотворительный инклюзивный концерт состоялся в Доме культуры «Яуза» в Мытищах. Мероприятие объединило представителей администрации округа, членов общественных организаций, депутатов и неравнодушных горожан.

Председатель Общественной палаты городского округа Мытищи Игорь Савош отметил жизнестойкость людей с инвалидностью. Заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» Московской области Борис Соловьев подчеркнул важность полноценной жизни для людей с особенностями здоровья, в том числе для ветеранов боевых действий. Председатель Мытищинского отделения «Союз женщин России» Татьяна Яцкова рассказала о помощи, которую оказывает их организация детям с особенностями развития.

Кульминацией концерта стало выступление артистов, которые исполнили для гостей известные и любимые песни. Такие мероприятия укрепляют понимание, насколько важна и ценна взаимопомощь и поддержка людей с ограниченными возможностями.

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