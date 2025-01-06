Благотворительный концерт для детей-сирот прошел в Подольске

В Молодежном центре «Территория будущего» в Подольске состоялся благотворительный концерт «Моя мечта и путь к ней». Его посетили более 100 детей-сирот и детей с инвалидностью.

Аниматоры в костюмах героев популярных мультфильмов провели веселые конкурсы и игры, заряжая детей позитивом и улыбками. После этого на сцене выступили талантливые артисты, исполнившие музыкальные номера, которые вызвали восторг у зрителей.

Каждый ребенок получил сладкий подарок благодаря поддержке спонсоров, которые позаботились о том, чтобы никто не остался без внимания. Организаторами мероприятия выступили Молодежный центр «Территория будущего» и общественные деятели Галина Гарафутдинова и Мамука Пипия.

«Этот концерт прошел в рамках международной благотворительной акции для детей-сирот и детей-инвалидов. Но важно осознавать, что в поддержке такие особенные дети нуждаются ежедневно», — отметил директор Молодежного центра Дмитрий Кружков.

Благотворительное мероприятие стало важным событием для города, объединив усилия организаторов, спонсоров и волонтеров в стремлении подарить детям радость и внимание, которые так необходимы каждому ребенку.