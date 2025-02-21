Благотворительный концерт для детей с онкологией прошел в Мытищах

Общественная палата Мытищ провела мероприятие, посвященное Международному дню онкобольного ребенка. Члены комиссий по образованию и делам молодежи, а также здравоохранению и социальной адаптации инвалидов Общественной палаты округа организовали благотворительный концерт для детей.

Благотворительный концерт приуроченный к Международному дню онкобольного ребенка прошел в Мытищах. Более 20 семей, состоящих из детей и их родителей, которые столкнулись с онкологическими диагнозами были приглашены на мероприятие.

Выступления творческих музыкальных коллективов, развивающие мастер-классы по росписи эко-сумок, каллиграфии и арт-терапии общественники провели для детей. Для родителей организовали психологический тренинг по целеполаганию. Все дети получили подарки, помощь в приобретении которых оказал член Общественной палаты Илья Ермаков.

Как отметили организаторы, атмосфера была теплой и душевной, но главное — дети, столкнувшиеся с серьезными проблемами со здоровьем, почувствовали искреннюю поддержку и получили множество позитивных эмоций и заботы.