Благотворительный концерт для бойцов СВО и членов их семей прошел в Красногорске

В Красногорске состоялся благотворительный театрализованный концерт «Город влюбленных людей», организованный для участников специальной военной операции и членов их семей. Мероприятие прошло в центре «Красногорск Плаза», а его участниками стали артисты «Театра Терезы Дуровой».

В программу вошли песни и стихи советских авторов, в том числе произведения о Великой Отечественной войне, а также композиции, посвященные дружбе, любви и мирной жизни. Постановка была построена как театральное представление, где музыкальные номера сопровождались актерской игрой.

«В этом репертуаре, который был сегодня, везде звучит позитив, везде звучит „не сдаемся“, везде звучит „так надо“ и „по-другому нельзя“», — рассказала художественный руководитель и главный режиссер театра, народная артистка России Тереза Дурова.

Она также подчеркнула важность обращения к культурным и духовным традициям.

Ранее в театре прошел благотворительный праздник для детей. Акцию организовал телеканал «360».