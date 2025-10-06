Благотворительный концерт Анастасии Волочковой прошел в Щелкове

Благотворительный концерт знаменитой балерины под названием «Сцена моя» состоялся на сцене Дворца культуры имени Валерия Чкалова. Вместе с заслуженной артисткой России для зрителей выступили творческие детские и юношеские коллективы.

Публика увидела музыкальные композиции в исполнении Анастасии Волочковой и яркие хореографические дуэты из спектакля «Одержимость». Зрители также смогли пообщаться с артисткой и поучаствовать в автограф-сессии.

Знаменитая балерина не впервые давала благотворительный концерт в Щелкове. Анастасия Волочкова уже более 20 лет посвящает свое время и свои талант благотворительной деятельности. В феврале 2025 года артистка приезжала в городской округ со своим шоу «Одержимость». Этот спектакль — о маленькой девочке, которая захотела стать балериной, не предполагая, с каким количеством испытаний, жизненных перипетий, зависти, взлетов и падений, любви и разочарований, предательства, интриг и коварства ей придется столкнуться.