Благотворительный киносеанс для детей участников СВО прошел в Котельниках

Фото: Медиасток.рф

Бесплатный киносеанс устроили в Котельниках в День защиты детей. Благотворительную акцию посетили более 80 ребят из семей участников СВО, воскресных школ и реабилитационных центров.

Праздничный киносеанс для детей организовал глава округа Сергей Жигалкин. Ребятам показали фильм о приключениях девочки Манюни в столице.

«День защиты детей — это не только праздник улыбок, смеха и радости, но и напоминание нам, взрослым, о заботе и защите наших детей. Поэтому мы со своей командой решили в честь Дня защиты детей преподнести им подарок и пригласить на замечательный, увлекательный семейный фильм», — сказал он.

Глава пожелал детям счастья, хорошего лета и отдыха.

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