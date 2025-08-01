Благотворительный футбольный турнир пройдет в Люберцах 3 августа

Участниками соревнований станут команды медиков из московских больниц. Турнир состоится на стадионе «Электрон» в поселке Красково 3 августа в 12:00.

Команда, сделавшая наибольший благотворительный взнос, получит одно очко в турнирной таблице на групповом этапе.

Руководитель Дирекции спортивных сооружений городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский сообщил, что все собранные средства будут направлены подопечным фонда «Подсолнух» — детям с врожденными нарушениями иммунитета. Соревнования организовала команда «Добрые доктора», которая в течение шести лет помогает фонду.

Основная цель турнира — привлечь команды из медицинских организаций для сбора средств и повышения осведомленности о детском иммунодефиците.

«Это еще одна возможность для врачей сделать что-то значимое для детей, которые нуждаются в нашей помощи», — отметил капитан команды «Добрые доктора», врач-онколог из НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева Артур Меришавян.