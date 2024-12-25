Благотворительный фонд «Фея» исполнил мечту ребенка из Ногинска

Новогоднее желание ребенка из Ногинска исполнил благотворительный фонд «Фея». Во дворе Паши Бувина развернулся настоящий спектакль с Чебурашкой и его друзьями.

Мальчик мечтал увидеть своего любимого персонажа, и его желание сбылось. Во дворе дома танцевали вместе с аниматорами, пели песни, водили хоровод и получали сладкие подарки.

Акция «Елка желаний» помогает осуществить мечты детей, которым важны поддержка и внимание. Ведь это совсем несложно — сделать доброе дело и создать настоящее маленькое новогоднее чудо. Благотворительный фонд «Фея» также участвует в этой акции, чтобы подарить радость детям, которые особенно нуждаются в чуде.

Проект реализуется при поддержке администрации Богородского городского округа, Богородского отделения Союза женщин России и депутатского корпуса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.