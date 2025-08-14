Благотворительный фестиваль в поддержку бездомных животных пройдет в Люберцах

В Люберцах в общественной приемной партии «Единая Россия» проходит благотворительная акция в поддержку бездомных животных. В субботу в Центральном парке состоится тематический фестиваль.

Все желающие могут принести в общественную приемную гречку, овсянку, молоко, творог и тушенку.

«Сделать это можно до 16 августа по адресу: г. Люберцы, улица Кирова, 22. В будние дни — с 10:00 до 17:00. Всю собранную помощь отвезем в мини-приюты для бездомных животных в Малаховке и Мирном», — рассказала сторонница «Единой России» Мария Калугина.

Помочь кошкам и собакам также можно на благотворительном фестивале в Центральном парке 16 августа.

Всемирный день поддержки животных отмечается каждую третью субботу августа. Праздник учредили по инициативе Международного сообщества в 1992 году.