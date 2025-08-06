Благотворительный фестиваль пройдет в Мытищах

Жители и гости городского округа Мытищи смогут поучаствовать в межрегиональном благотворительном фестивале «Нежный фест». Мероприятие пройдет в Пироговском лесопарке 16 августа с 11:00.
Для гостей подготовили благотворительный забег, концерт, конкурс на вкусный и оригинальный яблочный пирог, спортивные и творческие мастер-классы, благотворительную ярмарку и маркет товаров ручной работы.
Узнать условия, зарегистрировать команду или получить ответы на вопросы можно на сайте.
Отметим, мероприятие организовано Союзом «Содействие женскому предпринимательству» при поддержке администрации городского округа Мытищи и партнеров.
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