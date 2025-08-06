Благотворительный фестиваль пройдет в Мытищах

Фото: Мастер-класс для детей на фестивале «Гуляй город» в округе Чехов / Медиасток.рф

Жители и гости городского округа Мытищи смогут поучаствовать в межрегиональном благотворительном фестивале «Нежный фест». Мероприятие пройдет в Пироговском лесопарке 16 августа с 11:00.

Для гостей подготовили благотворительный забег, концерт, конкурс на вкусный и оригинальный яблочный пирог, спортивные и творческие мастер-классы, благотворительную ярмарку и маркет товаров ручной работы.

Узнать условия, зарегистрировать команду или получить ответы на вопросы можно на сайте.

Отметим, мероприятие организовано Союзом «Содействие женскому предпринимательству» при поддержке администрации городского округа Мытищи и партнеров.