Благотворительные новогодние елки пройдут в Раменском

В Раменском округе стартовала серия благотворительных новогодних мероприятий для детей. Первая елка прошла в Раменской средней школе № 19 — организовали ее волонтерское движение «Рука помощи» и молодежный театр «Первопроходцы».

Мероприятия нацелены прежде всего на детей с ограниченными возможностями здоровья, семьи участников СВО и другие нуждающиеся семьи. Первая игровая программа и спектакль «Пираты под Новый год» собрали юных зрителей и их родителей в школьном актовом зале.

«Спектакль был интерактивным: ребята участвовали в сценах, разгадывали загадки и вместе с артистами проходили небольшие испытания. После представления для гостей провели творческие мастер‑классы, вручили подарки и организовали угощения. Проект реализуют „Рука помощи“ совместно с театром „Первопроходцы“, — сообщили организаторы.