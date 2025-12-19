Благотворительные новогодние елки пройдут в Раменском
В Раменском округе стартовала серия благотворительных новогодних мероприятий для детей. Первая елка прошла в Раменской средней школе № 19 — организовали ее волонтерское движение «Рука помощи» и молодежный театр «Первопроходцы».
Мероприятия нацелены прежде всего на детей с ограниченными возможностями здоровья, семьи участников СВО и другие нуждающиеся семьи. Первая игровая программа и спектакль «Пираты под Новый год» собрали юных зрителей и их родителей в школьном актовом зале.
«Спектакль был интерактивным: ребята участвовали в сценах, разгадывали загадки и вместе с артистами проходили небольшие испытания. После представления для гостей провели творческие мастер‑классы, вручили подарки и организовали угощения. Проект реализуют „Рука помощи“ совместно с театром „Первопроходцы“, — сообщили организаторы.
Руководитель театра Дарья Докукина отметила, что традиция благотворительных елок существует уже восемь лет и ежегодно охватывает все больше площадок и участников. По плану на этот сезон театр проведет около десяти представлений и поздравит более 500 детей. Организаторы подчеркивают, что учли особенности аудитории: волонтеры помогали с рассадкой и сопровождали детей.