Благотворительная акция «Коробка храбрости» началась в Мытищах

Забота о детях — это задача каждого человека, уверен депутат окружного Совета депутатов городского округа Мытищи Юрий Гончарук. Поэтому, стать участником акции «Коробка храбрости» могут все желающие. Сделать это несложно. Достаточно принести новые игрушки, книги, канцелярские товары, настольные игры или любые другие подарки в местное отделение партии «Единая Россия». Расположено оно на улице Мира в доме № 37. Каждый сюрприз, полученный детьми, приносит много положительных эмоций и улыбок, что способствует более быстрому выздоровлению.

Организаторы акации уверены, что «Коробка храбрости» — это способ совместно достичь больших результатов и помочь большему количеству маленьких пациентов. Благотворительные акции — это не просто проявление человеческой доброты, а неотъемлемая часть крепкого общества.

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