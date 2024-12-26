Благотворительное новогоднее представление для детей прошло в Воскресенске

Предновогоднее праздничное мероприятие для детей организовали во Дворце культуры «Химик» в Воскресенске. Его провели на благотворительной основе.

Для детей подготовили творческое представление с участием главных зимних героев страны. Каждый ребенок получил сладкий подарок. Их собрали благодаря благотворительной акции «Новогоднее чудо».

«Особое внимание в предпраздничные дни уделяем детям, которые больше остальных нуждаются в нашем внимании», — сказал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Глава муниципалитета лично поздравил детей и их родителей с наступающими праздниками, пожелал им исполнения самых заветных желаний.

Напомним, что также на этой неделе в Воскресенске пройдет донорская акция. Поучаствовать в ней можно в субботу, 28 декабря.