Донорская акция пройдет в Воскресенске 28 декабря

Жителей городского округа пригласили принять участие в донорской субботе. Донором может стать любой человек в возрасте от 18 до 60 лет, имеющий регистрацию в Москве или Подмосковье.

Акция по сдаче крови будет проходить в Воскресенске по адресу: Больничный проезд, дом № 5. С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и свидетельство о временной регистрации в случае отсутствия постоянной.

Желающим стать донорами необходимо за 48 часов до донации исключить из рациона алкоголь, за сутки — стараться избегать жирной пищи (колбасы, яйца, орехи, семечки, молоко, шоколад и тому подобное). Ужин накануне сдачи крови должен быть легким, а позавтракать нужно сладким чаем с хлебом или печеньем с вареньем. За час до процедуры нужно воздержаться от курения.

Доноры получают освобождение от работы в день сдачи крови, а также дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы. Кроме того, им выплатят денежную компенсацию на питание в размере 998 рублей.