Благотворительная выставка помогла питомцам обрести дом в Люберцах

В Люберцах прошла праздничная выставка животных «В добрые руки». За два дня мероприятия десять питомцев — девять кошек и один щенок — нашли любящих хозяев и уехали в новые семьи.

Как рассказала организатор акции Лиля Гилод, на выставку были привезены животные, спасенные с улиц волонтерами приюта «Путь домой» из Бронниц. «Мы очень рады за наших питомцев, — отметила Гилод. — Новый год они встретят уже дома, в тепле и заботе, что и является нашей главной целью».

Все представленные на мероприятии кошки и собаки прошли необходимый ветеринарный осмотр, вакцинацию и стерилизацию благодаря поддержке благотворительного фонда «ДоброКот», выступившего партнером события.

Организаторы поблагодарили за помощь в проведении важной социальной акции депутата Совета депутатов городского округа Люберцы Дмитрия Крестинина.

Всего за два дня выставку посетили десятки потенциальных хозяев, познакомившихся с двадцатью кошками и девятью щенками. Акция в очередной раз показала важность и востребованность подобных мероприятий.