Благотворительная выставка по сбору средств для бойцов СВО прошла в Мытищах

Дизайн-маркет «Ежевика» прошел в Мытищинской галерее искусств. Мастера представили изделия ручной работы. Собранные средства направят на нужды участникам специальной военной операции.

Юлия Сыргий и Наталья Брызгалов изготавливают кукол. У Натальи супруг воюет в зоне СВО с 2022 года. Все собранные средства она направляют бойцам.

«Очень люблю шить кукол, работаю в разных техниках. Как творческий человек постоянно ищу что-то новое для себя. Своим творчеством стараюсь помогать нашим ребятам, которые сейчас находятся на передовой», — рассказала Юлия Сергий.

Они также собирают гуманитарную помощь, которую отправляют конвоями. Девушки создали небольшую волонтерскую организацию «Команда тренера». Она названа так по позывному мужа Натальи Брызгаловой.

Помимо сказочных персонажей, на маркете представили бижутерию, масла, деревянные и керамические изделия. Посетители также приняли участие в мастер-классах.

«Мой девиз: „В моей мастерской возможно все, а на невозможное нужно чуть больше времени“», — поделилась мастер студии по сухому валянию.

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