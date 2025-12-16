Благотворительная новогодняя елка для детей с ОВЗ прошла в Одинцове

В Одинцовском городском округе провели ежегодную благотворительную елку. В мероприятии приняли участие более 500 детей с ограниченными возможностями здоровья и из малообеспеченных семей.

Организаторы подарили малышам незабываемый праздник. Ребята смогли поучаствовать в различных мастер классах и посмотрели спектакль «Бременские музыканты» от юных артистов киношколы. Также каждый участник получил коробку со сладким подарком и игрушкой с символом года, изготовленной замечательными бабушками из организации «Серебряные года».

Более 70 предпринимателей из городского округа Мытищи внесли свой вклад в проведение этого события, свыше 100 волонтеров, артистов, руководителей сообществ объединились для организации волшебного праздника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что с января в регионе открыли почти четыре тысячи кружков для детей.