Благотворительная ярмарка в поддержку бездомных животных прошла в Серпухове

В Серпухове в дошкольном отделении «Умка» 23 января прошла традиционная благотворительная ярмарка «Дружба народов в помощь братьям нашим меньшим». Все собранные средства от мероприятия будут направлены в местный приют для животных «Зоозащита-Плюс».

Ярмарка, объединяющая воспитанников, родителей и педагогов уже восьмой год, включает не только продажу домашней выпечки и поделок, но и концертную программу.

Подготовка стала для семей творческим процессом: вместе они пекли, мастерили мыло ручной работы и готовили другие угощения, которые на ярмарке продавались по символическим ценам. В программе мероприятия с приветственным словом выступил священник, иерей Алексей Спигин, подчеркнувший важность милосердия и заботы о животных. Концерт с песнями, танцами и стихами в исполнении детей стал ярким украшением дня.

Организаторы отмечают, что акция имеет не только материальную, но и глубокую воспитательную ценность, прививая детям сострадание и ответственность.