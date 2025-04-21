Благотворительная ярмарка прошла на территории храмов в Воскресенске

Благотворительная ярмарка прошла на территории храмов сел Ашитково, Барановское, Конобеево, Виноградово и в городе Белоозерский. Средства направят на нужды детей с ограниченными возможностями здоровья и участникам СВО.

Благотворительная ярмарка «Хочу помочь» прошла в Великую субботу. Участники клубных формирований, родители, прихожане и сотрудники домов культуры изготовили игрушки, картины и предметы интерьера.

«В канун самого светлого праздника мы уже в десятый раз проводим эту акцию. Посетители кружков и секций нашего центра с радостью принимают в ней участие — своими руками создают поделки, вяжут пинетки и варежки. Все вырученные средства будут направлены детям с ограниченными возможностями здоровья и участникам СВО. Мы очень рады, что жители принимают активное участие в нашей благотворительной акции», — рассказала директор «Культурно-досугового центра» городского округа Воскресенск Ольга Якимова.