Благотворительная ярмарка пройдет в Лобне 5 января

Жителей Лобни приглашают поучаствовать в благотворительной ярмарке «Свет Рождества». Для посетителей организуют чаепитие, мастер-класс и викторину.

Мероприятие состоится 5 января у Серафимовского храма. Он находится в Лобне на улице Катюшки, 62а.

В 11 часов дня начнется чаепитие, чуть позже стартуют мастер-класс «Поем колядки вместе» и рождественская викторина. В 12:30 на приходской рождественской елке торжественно зажгут огни.

Средства, которые удастся собрать на ярмарке, направят на приобретение подарков к празднику Рождества Христова для детей из некоммерческой организации «Добрология».

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Дед Мороз и Снегурочка поздравили юных пациентов Лобненской больницы. Акцию в преддверии Нового года организовала глава городского округа Лобня Анна Кротова.