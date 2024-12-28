Дед Мороз и Снегурочка поздравили юных пациентов Лобненской больницы

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Лобня

Акция в преддверии Нового года была организована главной городского округа Анной Кротовой. Сказочные персонажи посетили педиатрическое отделение больницы.

Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой ребята водили хоровод. Малыши рассказывали стихотворения и пели песни, а потом получили сладкие подарки. В отделении царила праздничная и волшебная атмосфера, что поможет юным пациентам быстрее выздороветь.

Ранее в лицее «Авиатика» прошла новогодняя елка главы Лобни. На нее пригласили ребят из многодетных, приемных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, детей с ограниченными возможностями, воспитанников центра помощи детям и семьям «Лобненский» и детей бойцов специальной военной операции. Им показали новогодний спектакль «Снежная королева».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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