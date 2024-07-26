Благотворительная ярмарка «От сердца к сердцу» прошла в Лобне

В школе № 9 городского округа Лобня состоялась благотворительная ярмарка «От сердца к сердцу». Ее целью стал сбор средств для помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.

В результате акции удалось собрать деньги на покупку уникального трехколесного велосипеда для подопечного проекта «Добрология» Тимофея, который страдает от диагноза Spina bifida.

«Мы очень рады, что смогли помочь Тимофею. Этот велосипед обладает уникальными функциональными возможностями и предназначен в первую очередь для детей с церебральным параличом. Для человека с ограниченными возможностями велосипед — это гораздо больше, чем просто отдых. Он необходим тем, кто не может самостоятельно ходить и проводит долгие часы в коляске», — отметила директор школы Ирина Кырма.

Напомним, что проект «Добрология» создан в Лобне в 2023 году и направлен на помощь семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Присоединиться к инициативе может любой желающий, не только из Лобни, но и из ближайших городов. Подробности можно узнать по ссылке.

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