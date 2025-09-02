Благотворительная ярмарка «Дари» прошла в Раменском округе

Для гостей устроили концерт, провели мастер-классы, вручили подарки, угощения и воздушные шары.

«В рамках ярмарки мы поздравили первоклассников из семей льготных категорий: семнадцать школьников получили в подарок рюкзаки с канцелярией», — рассказала учредитель фонда Светлана Брюханова.

Почетными гостями праздника стали представители футбольного клуба «Леон Сатурн» и болельщики «Пришельцы с южки». Они угощали всех мороженым и поддержали сбор на реабилитацию Михаила Голубева. Это подопечный фонда, который проходит лечение после инсульта. В его поддержку фонд также организовал беспроигрышную благотворительную лотерею. Подарками в ней стали пригласительные билеты в театр, сувениры футбольного клуба, спортивный инвентарь, игры, книги и многое другое.

Организаторы выразили признательность друзьям, коллегам и партнерам за участие в ярмарке. Благодаря совместным усилиям праздник получился ярким и очень добрым.