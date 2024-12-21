Благотворительная гонка с участием знаменитых лыжников прошла в Подольске

В лесопарке «Дубовицкий лес» в Подольске состоялась гонка легенд отечественного лыжного спорта «Это все еще я!». К благотворительному забегу присоединились свыше 100 человек из разных округов Подмосковья.

На лыжню вышли такие звездные спортсмены, как Николай Замятов, Наталья Зернова, Александр Завьялов, Светлана Нагейкина, Юрий Борзаковский. Создатель «Лыжни России» и заслуженный тренер России Альберт Вахрушев также принял участие в благотворительном забеге. Разминались участники спортивного мероприятия под руководством советской лыжницы, призера Олимпийских игр, чемпионки мира Маргариты Ачкиной.

Одну из дистанций пробежала 91-летняя Клара Богатова из Подольска. Несмотря на возраст женщина старается не пропускать ни одно спортивное событие в городе.

Глава Подольска Григорий Артамонов поблагодарил собравшихся за активное участие. Особенно он отметил ветеранов спорта.

«Вы являетесь настоящим примером для подражания подрастающему поколению», — подчеркнул руководитель муниципалитета.