Благотворительная елка главы округа прошла в Можайске
В культурно-досуговом центре в Можайске прошла первая благотворительная елка главы округа. Впереди запланированы еще три мероприятия.
В зале собрались около 450 человек: дети из семей участников СВО, военнослужащих, многодетных семей, а также семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
Артисты Можайского КДЦ представили спектакль «По щучьему велению приходит Новый год». В нем они рассказали историю про Емелю, волшебную щуку и чудеса, которые помогли спасти праздник. Ребята подпевали героям и участвовали в интерактивной программе.
«Как Емеля на печке ехал — прямо волшебство. И подарки уже в руках держу, терпения не хватает», — поделился один из юных зрителей.
В финале все получили сладкие подарки в рамках проекта «Зима в Подмосковье».
Отметим, благотворительные елки главы — добрая традиция, которая создана для отдельных категорий детей. Не менее интересные программы пройдут в сельских домах культуры.