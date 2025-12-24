Благотворительная елка главы округа прошла в Можайске

В культурно-досуговом центре в Можайске прошла первая благотворительная елка главы округа. Впереди запланированы еще три мероприятия.

В зале собрались около 450 человек: дети из семей участников СВО, военнослужащих, многодетных семей, а также семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

Артисты Можайского КДЦ представили спектакль «По щучьему велению приходит Новый год». В нем они рассказали историю про Емелю, волшебную щуку и чудеса, которые помогли спасти праздник. Ребята подпевали героям и участвовали в интерактивной программе.

«Как Емеля на печке ехал — прямо волшебство. И подарки уже в руках держу, терпения не хватает», — поделился один из юных зрителей.

В финале все получили сладкие подарки в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Отметим, благотворительные елки главы — добрая традиция, которая создана для отдельных категорий детей. Не менее интересные программы пройдут в сельских домах культуры.