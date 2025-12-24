Благотворительная акция в рамках проекта «Дари тепло» прошла в Воскресенске

Организаторы и волонтеры приложили максимум усилий, чтобы каждый ребенок почувствовал заботу и тепло. Кульминацией мероприятия стало вручение долгожданных подарков, подобранных с особой внимательностью, чтобы вызвать искренние улыбки и радость на лицах детей.

«Подобные акции не только оказывают поддержку детям, но и укрепляют связи между людьми, формируя общество, готовое прийти на помощь в трудную минуту», – отметила Кира Крылова.

Проект «Дари тепло» уже в девятый раз устраивает новогодний праздник для своих подопечных. В этом году мероприятие собрало детей из многодетных семей, ребят с ограниченными возможностями здоровья, а также тех, чьи родители участвуют в специальной военной операции, и детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.