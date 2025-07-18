Благотворительная акция в поддержку бездомных животных прошла в Пушкино

Благотворительная акция «Корзина добра» прошла в одном из торгово-развлекательных центров Пушкино. Жители и гости города могли принести корм для бездомных животных, которые оказались в приюте.

Посетители торгового центра проявляли активность в поддержке благотворительной акции. Помимо того, что приносили корм и переводили посильную помощь, они также брали контактные данные, чтобы позже приехать и забрать понравившуюся собаку или кошку домой. Одна из компаний подарила полную тележку шприцов и медикаментов.

Также на мероприятии приют привлекал к доброму делу молодежь. Сотрудники рассказывали, как стать волонтерами и помогать с уборкой, кормлением и мелким ремонтом.

Защитники животных были рады не только получать подарки, но и дарили их в ответ. Все желающие могли бесплатно выбрать поделки ручной работы, которые создали волонтеры