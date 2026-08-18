Благотворительная акция в поддержку бездомных животных прошла в Люберцах

Благотворительное мероприятие состоялось во Всемирный день бездомных животных в Наташинском парке в Люберцах. Молодогвардейцы организовали сбор кормов и всего, чем можно помочь питомцам приютов.

Муниципальный координатор партийного проекта «Защита животного мира» партии «Единая Россия» Мария Калугина отметила, что эта акция стала ежегодной традицией и с каждым годом объединяет все больше неравнодушных жителей.

«Мы уже много лет подряд собираемся в этот день, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных животных. Пусть это будет пачечка гречки или консервная баночка. Это небольшой вклад для человека, но это очень много для приюта», — сказала Мария Калугина.

В приютах рады всему — сухим и влажным кормам для кошек и собак, лакомствам и медикаментам, пеленкам и наполнителям, игрушкам и даже старому постельному белью, подушкам, одеялам, которые особенно нужны зимой.

В этом году жители Люберец собрали более 200 килограммов необходимых вещей. Все собранные корма и средства гигиены волонтеры передали в приют для бездомных животных в Некрасовке.