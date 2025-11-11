Благотворительная акция «Согреем детские сердца» прошла в Мытищах

Отделение социальной реабилитации № 2 «Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации „Мытищинский“» стало местом проведения благотворительной акции «Согреем детские сердца». Воспитанники воскресной школы Пантелеимоновского храма посетили центр, чтобы пообщаться и провести время с детьми с ограниченными возможностями, находящимися под опекой учреждения.

Совместно с педагогами воспитанники воскресной школы Пантелеимоновского храма в Мытищах создали плакат на тему «Доброта». Юные музыканты из воскресной школы устроили концерт, исполнив произведения на скрипке, флейте и саксофоне. Дети из центра реабилитации также приняли участие в концерте, прочитав стихи.

После этого организовали игры, в которых участники получили подарки, а священник иерей Андрей Дрогонин провел беседу с родителями о духовных ценностях.

Эта встреча продемонстрировала, как общие интересы и добрые дела могут объединять людей и создавать незабываемые впечатления