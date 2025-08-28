Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» прошла в Мытищах

Благотворительная инициатива «Собери ребенка в школу» от сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Мытищ активно продолжает свою работу по вручению школьных рюкзаков, наполненных всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями. Еще 35 детей из Мытищ, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили адресную помощь в рамках благотворительной акции.

Эти рюкзаки предназначены для детей из многодетных и малообеспеченных семей в Мытищах, которые особенно нуждаются в поддержке перед началом нового учебного года. Значительную помощь в приобретении канцелярских принадлежностей оказали не только сотрудники управления образования, но и руководители образовательных организаций округа. Их участие подчеркивает важность совместных усилий в деле поддержки детей, находящихся в сложных жизненных условиях.

Инициатива «Собери ребенка в школу» представляет собой не только возможность оказать помощь тем, кто в ней нуждается, но и служит ярким примером того, как даже небольшие добрые дела могут вдохновлять других на новые поступки и действия.