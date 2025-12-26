Благотворительная акция прошла в НИКИ детства в Мытищах

Благотворительная акция прошла в детской поликлинике № 2 и № 4, а также в НИКИ детства. Подопечным Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Мытищинский» вручили подарки.

Детские медицинские учреждения посетили Дед Мороз со Снегурочкой. Сказочные персонажи пообщались с ребятами и вручили приятные подарки.

«Мы как раз вышли от врача, когда навстречу к нему поспешили Дед Мороз и Снегурочка с подарками. Мой ребенок был в восторге», — поделился отец пациента Виктор Федоров.

Кроме того, в детские поликлиники передали «Коробки храбрости» — специальный набор игрушек, собранных в рамках благотворительной акции для тех, кто проходит длительное лечение в больницах. Все жители округа участвовали в сборе подарков.

Заведующая отделением детей‑инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Мытищинский» Нина Першина отметила, что Новый год — это самый чудесный праздник не только для детей, но и для взрослых.