Благотворительная акция прошла в НИКИ детства в Мытищах
Благотворительная акция прошла в детской поликлинике № 2 и № 4, а также в НИКИ детства. Подопечным Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Мытищинский» вручили подарки.
Детские медицинские учреждения посетили Дед Мороз со Снегурочкой. Сказочные персонажи пообщались с ребятами и вручили приятные подарки.
«Мы как раз вышли от врача, когда навстречу к нему поспешили Дед Мороз и Снегурочка с подарками. Мой ребенок был в восторге», — поделился отец пациента Виктор Федоров.
Кроме того, в детские поликлиники передали «Коробки храбрости» — специальный набор игрушек, собранных в рамках благотворительной акции для тех, кто проходит длительное лечение в больницах. Все жители округа участвовали в сборе подарков.
Заведующая отделением детей‑инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Мытищинский» Нина Першина отметила, что Новый год — это самый чудесный праздник не только для детей, но и для взрослых.