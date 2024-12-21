Благотворительная акция «Елка желаний» началась в Котельниках

Акция «Елка желаний» стартовала в Котельниках. Дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации, написали свои мечты. Общественные деятели, депутаты и активные жители смогут сорвать конверты с веток и подарить загаданные игрушки.

Кто-то мечтает о домашней библиотеке, кто-то о планшете, а кто-то о наборе рукоделия. Глава Михаил Соболев исполнит сразу два желания.

По мнению участников, акция создана для того, чтобы воплотить в жизни мечты детей и напомнить взрослым о том, что чудо все-таки существует.

«Алиса Колесникова просит подарить набор для творчества в чемодане. Думаю, обязательно исполним это желание», — сказал заместитель главы администрации Евгений Журавлев.