Благотворительная акция «Елка желаний» началась в Котельниках
Акция «Елка желаний» стартовала в Котельниках. Дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации, написали свои мечты. Общественные деятели, депутаты и активные жители смогут сорвать конверты с веток и подарить загаданные игрушки.
Кто-то мечтает о домашней библиотеке, кто-то о планшете, а кто-то о наборе рукоделия. Глава Михаил Соболев исполнит сразу два желания.
По мнению участников, акция создана для того, чтобы воплотить в жизни мечты детей и напомнить взрослым о том, что чудо все-таки существует.
«Алиса Колесникова просит подарить набор для творчества в чемодане. Думаю, обязательно исполним это желание», — сказал заместитель главы администрации Евгений Журавлев.
Елку установили в фойе Дома культуры «Силикат». Желания написали дети из малоимущих семей, с особенностями развития и дети участников СВО.
«Мы проводим акцию „Елка желаний“ каждый год. У нас участвуют детишки из семей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Мы хотим сделать доброе, хорошее дело — поздравить их с наступающим Новым годом», — сказал глава Котельников Михаил Соболев.
В канун Нового года все подарки вручат детям.