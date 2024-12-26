Благотворительная акция «ДоброЕлка» прошла в Балашихе

В Балашихе состоялась акция «ДоброЕлка», в рамках которой жителям округа была предоставлена возможность исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Подарки были вручены в Общественной палате при участии руководства гипермаркета «Глобус», волонтеров ресурсного центра и администрации округа.

С начала декабря в гипермаркете «Глобус» была установлена специальная елка, на которую повесили 100 писем от детей. Каждое содержало пожелания, что бы они хотели получить от Деда Мороза на Новый год.

«Мы разместили открытки на елке, и каждый житель, каждый покупатель „Глобуса“ мог снять открытку и исполнить детскую мечту», — рассказала председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

На вручении подарков в Общественной палате округа присутствовали семь детей, которые получили свои новогодние сюрпризы. Остальные подарки будут доставлены адресно. В этом году акция была особенно успешной — на елке было повешено рекордное количество писем.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров также поддержал акцию и подарил сладкие подарки всем участникам. Подобные инициативы проводятся в Балашихе уже в третий раз, и они демонстрируют сплоченность местного сообщества в помощи тем, кто этого нуждается.

Акция «ДоброЕлка» продолжает привлекать внимание и участие жителей, создавая атмосферу доброты и заботы в преддверии новогодних праздников.