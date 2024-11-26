Благотворительная акция для юных пациентов больниц стартовала в Мытищах

Ежегодная благотворительная акция «Коробка храбрости», организованная местным отделением партии «Единая Россия», снова стартовала в городском округе Мытищи. Ее проводят, чтобы поддержать детей, которые проходят длительное лечение в больницах.

Принять участие в благотворительной акции «Коробка храбрости» и подарить улыбки детям юным пациентам больниц может любой желающий. Новые игрушки, канцелярские товары, настольные игры и другие подарки ждут в местном отделении партии «Единая Россия» по адресу: улица Мира, дом № 37.

Депутат Совета депутатов муниципалитета Юрий Гончарук подчеркнул, что забота о детях — это обязанность не только государства, но и ответственность каждого человека. Даже небольшой подарок может принести большую радость ребенку и сделать мир чуть лучше.

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