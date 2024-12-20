Благотворительная акция для детей «Елка желаний» прошла в Солнечногорске

В Доме культуры «Выстрел» городского округа Солнечногорск организовали благотворительную акцию «Елка желаний» для ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. Юные жители округа побывали на новогоднем представлении и получили подарки.

Каждый ребенок написал письмо главному зимнему волшебнику — Деду Морозу, в котором поделился своими мечтами и рассказал, что хотел бы найти под елочкой в Новый год.

«Спонсоры и неравнодушные жители постарались учесть все пожелания и подарить все, что дети просили. Все это прошло после яркой новогодней программы, подготовленной домом культуры. В таком формате „Елку желаний“ мы проводим уже второй год», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.