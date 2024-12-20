Благотворительная акция для детей «Елка желаний» прошла в Солнечногорске

В Доме культуры «Выстрел» городского округа Солнечногорск организовали благотворительную акцию «Елка желаний» для ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. Юные жители округа побывали на новогоднем представлении и получили подарки.
Каждый ребенок написал письмо главному зимнему волшебнику — Деду Морозу, в котором поделился своими мечтами и рассказал, что хотел бы найти под елочкой в Новый год.
«Спонсоры и неравнодушные жители постарались учесть все пожелания и подарить все, что дети просили. Все это прошло после яркой новогодней программы, подготовленной домом культуры. В таком формате „Елку желаний“ мы проводим уже второй год», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.
В этом году подарки подготовили для 250 детей. Более двухсот ребят смогли получить свои заветные презенты на празднике. Тем, кто не смог присутствовать, сюрпризы доставят домой в удобное время.
Идею проведения «Елки желаний» предложил президент России Владимир Путин. Эта инициатива охватила всю страну с 2018 года, принося радость и волшебство в сердца детей и их семей.
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