Благотворительная акция для детей «Елка желаний» прошла в Солнечногорске

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

В Доме культуры «Выстрел» городского округа Солнечногорск организовали благотворительную акцию «Елка желаний» для ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. Юные жители округа побывали на новогоднем представлении и получили подарки.

Каждый ребенок написал письмо главному зимнему волшебнику — Деду Морозу, в котором поделился своими мечтами и рассказал, что хотел бы найти под елочкой в Новый год.

«Спонсоры и неравнодушные жители постарались учесть все пожелания и подарить все, что дети просили. Все это прошло после яркой новогодней программы, подготовленной домом культуры. В таком формате „Елку желаний“ мы проводим уже второй год», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
1/2
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
2/2

В этом году подарки подготовили для 250 детей. Более двухсот ребят смогли получить свои заветные презенты на празднике. Тем, кто не смог присутствовать, сюрпризы доставят домой в удобное время.

Идею проведения «Елки желаний» предложил президент России Владимир Путин. Эта инициатива охватила всю страну с 2018 года, принося радость и волшебство в сердца детей и их семей.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте