Благотворительная акция «Чудо-елочка» прошла во Фрязине

Мероприятие продолжалось в муниципалитете в течение четырех дней. Оно объединило сердца и усилия многих жителей Фрязина, которые с радостью откликнулись на призыв о помощи.

Каждый неравнодушный житель города имел возможность прийти к новогодней елке, установленной в одном из торговых центров города. На зеленой красавице были развешаны пожелания воспитанников детских домов из Донецкой и Луганской народных республик. Малыши написали, о чем они больше всего мечтают, и каждый мог подарить им радость и надежду.

Благодаря самоотверженной работе активистов «Молодой гвардии» удалось собрать более сотни подарков для ребят. Сладости, игрушки и другие сюрпризы доставят накануне новогодних праздников искреннюю радость детям, которым ее так не хватает.

Ранее участником всероссийской акции «Елка желаний» стал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Ему попались конверты с новогодними мечтами детей из Коломны, Домодедова и села Павлополь в ДНР. В ближайшее время ребята получат долгожданные подарки.