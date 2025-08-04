Благотворительная акция «Арт-пикник» прошла в Мытищах

Жители Мытищ собрались на благотворительное мероприятие, которое прошло на берегу Клязьминского водохранилища в деревне Осташково. Акция была направлена на поддержку и продвижение волонтерских проектов.

Художники из благотворительного проекта «Флешмоб одного кадра» вместе с жителями округа создали уникальный арт-объект, который объединил несколько тематических направлений. Каждый творец внес свой вклад в оформление пространства, работая в своем оригинальном стиле.

«За три года существования проекта мы провели более 25 благотворительных мероприятий в различных городах страны. Сегодня в деревне Осташково мы создали уникальный арт-объект, который сочетает в себе несколько тем, включая 100-летие со дня присвоения Мытищам статуса города», — отметила руководитель проекта Елена Миронова.

Для юных гостей организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу. Дети смогли участвовать в анимационных мероприятиях и мастер-классах, что позволило им раскрыть свои таланты и провести время с пользой.