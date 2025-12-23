Благодарности вручили энергетикам Черноголовки

В преддверии Нового года городской округ Черноголовка отметил профессиональный праздник энергетиков. Глава наукограда Роман Хожаинов лично поздравил работников энергетической отрасли, подчеркнув их незаменимую роль в обеспечении стабильной и комфортной жизни всего города.

В своем поздравительном обращении Роман Хожаинов акцентировал внимание на важной миссии энергетиков.

«Ваша работа — это фундамент, на котором держится бесперебойное функционирование всех сфер нашего города. От вашей самоотверженности и профессионализма напрямую зависят тепло в домах жителей, свет на улицах, работа социальных учреждений, предприятий и научно-исследовательских центров. Вы — невидимый фронт, обеспечивающий комфорт и стабильность Черноголовки 24 часа в сутки, 365 дней в году», — сообщил Роман Хожаинов.

Также он отметил, что модернизация тепловой инфраструктуры — это инвестиции в будущее города, в комфорт каждого его жителя, и этот успех стал возможен исключительно благодаря труду энергетиков. Глава округа выразил благодарность коллективам ключевых предприятий и вручил благодарственные письма отличившимся сотрудникам.