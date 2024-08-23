Еще один учитель из Люберец приобрел жилье по льготной ипотеке

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Педагог Сергей Фролов переехал в Подмосковье из Саратовской области и стал участником программы «Социальная ипотека». Благодаря поддержке региона, специалист обзавелся собственной квартирой в Люберцах.

В Минжилполитики Подмосковья рассказали, что учитель математики приобрел двухкомнатную квартиру в городском округе Люберцы.

Сергей Фролов работает в Гимназии № 56 около пяти лет, а общий стаж составляет 10 лет. В профессию пришел по стопам прадеда-фронтовика. Во время Великой Отечественной войны он был ранен, а в мирное время стал работать в школе.

Сейчас учитель готовится к переезду в собственное жилье.

В подмосковных школах и детских садах трудятся 52 тысячи учителей и 35 тысяч воспитателей. Их удалось привлечь при помощи мер социальной поддержки. Об этом на съезде педагогов рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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