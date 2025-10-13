Благочинному Можайских церквей вручили награду на празднике «Москва за нами»

Торжественные мероприятия в память о защитниках Москвы состоялись на Бородинском поле, где в 1941 году решалась судьба столицы. У мемориала «Танк Т-34» собрались сотни жителей и гостей Можайского округа.

Особую значимость мероприятию придало присутствие потомков прославленных военачальников. Внук полковника Виктора Полосухина, 32-я Краснознаменная стрелковая дивизия которого насмерть стояла на Бородинском поле в октябре 1941-го, отметил, что память о каждом бойце, защищавшем родную землю, должна передаваться из поколения в поколение.

Внук маршала Советского Союза Леонида Говорова, командовавшего Западным фронтом в дни битвы за Москву, также напомнил о невероятной стойкости и массовом героизме защитников.

На церемонии вручили специальную награду от музея-заповедника «Бородинское поле». Ее получил за активную патриотическую и духовно-нравственную деятельность Благочинный Можайских церквей священник Иоанн.

Участники мероприятия возложили цветы и венки к памятнику. Завершилась церемония масштабной военно-исторической реконструкцией «Москва за нам. На Можайском направлении», напомнившей зрителям о жестоких боях осени 1941 года.