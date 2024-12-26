БК «Химки» вышел в 1/4 финала Кубка России

БК «Химки» пробился в четвертьфинал Кубка России по баскетболу, одержав победу над командой из Тамбова. Об этом сообщили в Минспорте Подмосковья.

В матче на выезде «Химки» обошли тамбовский клуб на 22 очка. Чтобы пройти дальше, им нужно было не уступить дома. С этим команда успешно справилась, выиграв со счетом 72:52.

«Мы настроились, провели хорошую игру. Порадовали своих болельщиков. Всех еще раз с победой и с наступающим Новым годом», — сказал после матча главный тренер клуба Андрей Мальцев.

Соперником химчан в четвертьфинале станет «Парма» из Единой Лиги ВТБ. Первая игра пройдет 8 января в баскетбольном центре Химок.

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