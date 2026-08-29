Бюст врача Николая Семашко установили в Мытищах

27 августа в Федеральном научном центре имени Ф. Ф. Эрисмана в Мытищах состоялась торжественная передача бюста Николая Александровича Семашко — выдающегося врача, первого наркома здравоохранения, профессора, академика Академии медицинских наук СССР и Академии педагогических наук СССР. Церемония передачи стала значимым событием для научного сообщества и жителей города, подчеркнув преемственность поколений в системе здравоохранения.

Автор бюста — скульптор Рамиль Шерифзянов, член Союза художников СССР, секции скульптуры Московского союза художников и Ассоциации художников города Мытищи. Работа была создана к 150-летию Николая Семашко. Одна из двух отливок уже установлена в Сеченовском университете в Москве, а вторая была передана в Мытищи. Будучи членом клуба «Активное долголетие», скульптор познакомился с депутатом окружного Совета депутатов Евгением Коваленко, куратором проекта «Старшее поколение», которому и передал в дар свою работу.

Евгений Коваленко принял решение разместить бюст в месте, связанном с личностью выдающегося врача. Директор института имени Ф. Ф. Эрисмана Сергей Кузьмин поддержал эту инициативу. Символично, что институт находится на улице, носящей имя Николая Семашко, что подчеркивает глубокую связь места с жизнью и деятельностью выдающегося медика. В ходе церемонии директор учреждения Сергей Кузьмин открыл мероприятие и рассказал участникам о личности и жизненном пути выдающегося врача, отметив, что в Советском Союзе Николай Семашко создал образцовую систему здравоохранения, которая в 1978 году была признана ВОЗ лучшей в мире.

Депутат Евгений Коваленко подчеркнул важность сохранения и бережного отношения к истории, увековечивания памяти великих ученых и выдающихся врачей, внесших огромный вклад в развитие медицины, а также передачи ценных знаний следующим поколениям.

Автор скульптуры поделился историей создания бюста, а также общением в процессе работы с внучкой врача — Татьяной Гавриловной. Рамиль Шерифзянов отметил, что как коренному жителю Мытищ ему было важно сделать такой подарок для родного города и внести вклад в увековечивание памяти Николая Александровича Семашко. Поддержать скульптора пришли его супруга, сын с семьей и близкие друзья. Бюст станет символом преемственности в системе здравоохранения, напоминая о том, с чего начиналась медицинская наука и какие задачи стоят перед современными врачами.