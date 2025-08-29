Бюст Бориса Громцева установили в одноименном сквере в Дзержинском
В 2023 году Бюст Героя Социалистического Труда Бориса Громцева демонтировали на время проведения масштабных работ по благоустройству одноименного сквера в Дзержинском городского округа Люберцы. Сейчас объект вернули на историческое место.
Как рассказала директор территориального управления «Дзержинский» Ирина Парадовская, в ближайшее время специалисты выполнят комплексные работы по реставрации и очистке бюста.
«Особое внимание уделят восстановлению деталей и удалению следов времени», — добавила она.
Обновленный сквер имени Бориса Громцева планируют открыть в День города 13 сентября.
Напомним, Борис Громцев — участник Великой Отечественной войны, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, первый заместитель генерального директора — главный инженер Люберецкого научно-производственного объединения «Союз» Министерства машиностроения СССР.