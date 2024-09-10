Бизнесу напомнили о главных инновациях в цифровых сервисах Подмосковья

Цифровые сервисы на основе искусственного интеллекта продолжают развивать в Подмосковье. Заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева представила две инновации, которые запустят в регионе этой осенью.

«Первая инновация — это проект по использованию искусственного интеллекта. Мы будем внедрять технологию компьютерного зрения», — рассказала Зиновьева.

Когда документы и заявки анализируют сотрудники, это занимает время. Например, нужно сравнить договор на покупку станка и платежный документ на его покупку. Технология компьютерного зрения поможет сделать это эффективно и быстро. Машина будет сама считывать и находить соответствия, давать подсказки. В октябре эту технологию планируется запустить в промышленную эксплуатацию.

«Второе предложение — как инструмент для глав. Мы сделали панель состояния динамики развития малого и среднего бизнеса, где в разрезе каждого муниципалитета можно увидеть все показатели. Например, сколько сейчас компаний, какая у них налоговая отдача, сколько компаний открылось, сколько закрылось», — объяснила Екатерина Зиновьева.

Главы смогут увидеть всех получателей поддержки в своем округе. Что важно, по красным зонам поступят рекомендации. В ближайшее время всем руководителям городских округов раздадут доступы к панели. По мере того, как сервисом начнут пользоваться, специалисты будут вносить изменения в его работу.

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